SURİYE'DE YARALANAN 9 TÜRK ASKERİ TEDAVİ ALTINDA

Suriye'de yaralanan 9 Türk askeri tedavi altında

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan 9 Türk askeri Kilis'te tedavi altına alındı.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'te tedavi altına alındı

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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