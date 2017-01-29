Suriye'de yeni örgüt kuruldu

Suriye iç savaşında Esad rejimi karşıtı 4 askeri grup ile eski adıyla "Nusra Cephesi" olarak bilinen Şam'ın Fethi Cephesi kendini feshederek yeni bir örgüt kurduklarını açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep, İdlib ve Lazkiyeillerinde faaliyet gösteren muhalif askeri gruplardan Ceyşü'l Sünne, Ensaruddin, Nureddin Zengi ve Liva el-Hak grupları ile Şam'ın Fethi Cephesi sosyal medya üzerinden yayınladıkları bir açıklamayla birleştiklerini duyurdu.

YENİ İSİMLERİ "ŞÖH"

Açıklamaya göre, örgütler yeni oluşuma mevcut yapılarını feshetti.

Birleşmenin ardından kurulan Şam'ı Özgürleştirme Heyeti (Heyet Tahrir Şam) adı verilen yeni örgütün liderliğine Ebu Cabir getirildi.

İç savaşın en büyük muhalif grubu Ahraru'ş Şam'ın eski lideri olan Ebu Cabir de bu grupta devam eden şura üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

TÜRKİYE VE BM TARAFINDAN TERÖR LİSTESİNE ALINDI

ŞFC, El Kaide ile bağlantısı nedeniyle eski adıyla "Nusra Cephesi" olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen grup, 28 Temmuz 2016'da El Kaide'ye bağlılığını geri çektiğini duyurmuş, adını ŞFC şeklinde değiştirmişti.



6 MUHALİF GRUP AHRAR'A KATILMIŞTI

Rejim karşıtı bazı gruplar arasında, Astana'da 23-24 Ocak'ta düzenlenen toplantıya katılım konusunda yaşanan tartışma ve ihtilaflar hafta içinde yer yer çatışmalara dönüşmüştü. Astana'ya temsilci gönderen ve ŞFC ile çatışan 6 muhalif askeri grup, Ahraru'ş Şam'a katılmıştı.

En büyük muhalif askeri grup olan Ahraru'ş Şam, ŞFC ve diğer gruplar arasında "radikal olan-olmayan" ayrımı yapılmasına karşı olduğunu, rejime karşı birleşilmesi gerektiğini savunuyor. Ahraru'ş ŞamAstana toplantısına katılmamıştı.

Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından kabul edilen deklarasyonda, "IŞİD/DEAŞ ve El Nusra'yla ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılıklarını yineledikleri" ifadesi kullanılmıştı.