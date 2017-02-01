SURİYE'DEKİ ATEŞKESİ ÜÇLÜ MEKANİZMA DENETLEYECEK

Suriye'deki ateşkesi üçlü mekanizma denetleyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'deki ateşkes hakkında açıklamalarda bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki ateşkesi denetlemek amacıyla Rusya, Türkiye ve İran tarafından oluşturulan ortak mekanizmanın çalışmaya başladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Rus-Arap İşbirliği Forumunda konuşan Lavrov, Suriye'deki ateşkes sürecini takip için oluşturulan üçlü mekanizmanın çalışmaya başladığını ve Suriye rejiminin genel olarak ateşkese bağlı olduğunu belirtti.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da geçen hafta yapılan Suriye görüşmelerinde alınan karar gereği Türkiye, Rusya ve İran tarafından kurulan üçlü mekanizmanın çalışmaya başlama tarihi ile ilgili net bilgi vermedi.

- Rusya'dan Irak'a silah desteği

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede ülkesinin Irak'a silah sağlayarak destek olduğunu ifade etti. Lavrov, Musul'da DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelenin insan hakları göz ardı edilmeden sonuna kadar götürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Arap ülkelerini DEAŞ'ın kontrolündeki alanlara yönelik ticaret yasağına katılmaya davet eden Lavrov, ülkesinin Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin normalleşmesini de memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan görüşmelerde Suriye'deki ateşkes sürecinin izlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran tarafından ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.

AA
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