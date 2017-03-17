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SURİYE'DEN İSRAİL JETLERİ AÇIKLAMASI

Suriye'den İsrail jetleri açıklaması

Suriye, düşürdüğü İsrail savaş uçağı ile ilgili şoke eden bir iddiada bulundu.

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Suriye, dün gece saatlerinde İsrail uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırıda Palmira yakınlarındaki askeri bir noktanın hedef alındığını açıkladı.Suriye Ordusu, hava sahasını ihlal eden dört İsrail savaş uçağından birinin düşürüldüğünü duyurdu. Suriye Ordusu'ndan bir yetkili İsrail jetlerinin saldırısını Palmira'da IŞİD'e yardım etmeye çalıştıkları şeklinde nitelendirdi. İsrail Suriye'nin sözlerinin ardından hemen bir açıklama yaptı.

İsrail ile Suriye arasında dün gece saatlerinde başlayan gerginlik hakkında son dakika açıklamaları geliyor...

DÖRT UÇAKTAN BİRİ DÜŞTÜ, DİĞERİ HASAR ALDI
 
Suriye ordusu yaptığı açıklamada ayrıca, İsrail'in hava saldırısına katılan dört savaş uçağından birinin düşürüldüğü kaydedildi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir diğer uçak ise hava savunma füzesi tarafından vuruldu ve hasar aldı. Diğer uçaklar İsrail'e geri çekildi.
 
Suriye Ordusu'ndan üst komuta bir yetkili yaptığı açıklamada, İsrail jetlerinin Palmira yakınlarında Suriye askerini hedef almasını IŞİD'i desteklemekle nitelendirdi.
 
İSRAİL'DEN SURİYE'YE YALANLAMA
 
Açıklamalar peş peşe geldi. İsrail ordusu, Suriye ordusunun İsrail jetini düşürdüğünü açıklamasının ardından operasyonda uçaklarının hiçbirinin hasar görmediğini söyleyerek Suriye'nin iddialarını reddetti. Sözcü, "Bildiğimiz kadarıyla ne İsrail Hava Kuvvetleri uçakları ne de İsrail vatandaşlarının güvenliği tehlikeye atıldı" ifadelerini kullandı.
 
İSRAİL BİRDEN FAZLA HEDEFE SALDIRDI
 
İlk olarak İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'deki birden fazla hedefe saldırı düzenlemişti. Saldırıların başlamasının ardından hava savunma sistemlerini devreye sokan Suriye'den İsrail jetlerine çok sayıda uçaksavar füze fırlatılmıştı. İsrail ordusu, Suriye hava sahasında bulunan savaş uçaklarına Suriye'den atılan uçaksavar füzelerinden birini havada imha ettiğini açıkladı.             

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