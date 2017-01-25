Suriyeli Bana Trump'a mektup yazdı

Geçtiğimiz aralık ayında Halep bombardımanından kurtularak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Bana Alabed, İngilizce öğretmeni annesi Fatıma Alabed'in yardımıyla ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a bir mektup yazdı.



Suriyeli çocuklar için yardım isteyen 7 yaşındaki Bana Alabet'in mektubu İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından yayınlandı.

Trump'a çağrıda bulunan Bana, Suriyeli çocukların kurtarılmasını istedi.

Bana Halep'in doğusunda yaşarken barış çağrısı yaparak tüm dünyadan yardım istemişti.

Bana'nın ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektup şöyle:



Sayın Donald Trump



Benim adım Bana Alabed, Halep'te yaşayan 7 yaşında bir kız çocuğuyum.



Geçtiğimiz aralık ayında kuşatma altındaki Doğu Halep'i terk edene kadar tüm yaşamımı Suriye'de geçirdim. Suriye'deki savaştan zarar gören Suriyeli çocuklardan biriyim.



Artık Türkiye'deki yeni evimde huzurluyum. Halep'te okula başladım ancak kısa süre sonra okulum bombardımanda yıkıldı.



Bazı arkadaşlarım hayatlarını kaybetti.



Onları kaybettiğim için çok üzülüyorum, eğer yanımda olsalardı hep birlikte oyun oynardık. Halep'te oyun oynayamıyordum çünkü ölüm şehri olmuştu.



Şimdi Türkiye'de dışarı çıkabiliyor ve eğlenebiliyorum. Henüz başlamadım ama okula da gidebilirim. İşte bu nedenle barış herkes gibi benim için de çok büyük önem taşıyor.



Fakat Suriye'deki milyonlarca çocuk benim kadar şanslı değil. Ülkenin farklı bölgelerinde acı içinde yaşıyorlar. Üstelik bu acıyı yetişkinler nedeniyle çekiyorlar.



ABD başkanı olacağınızı biliyorum. Lütfen Suriye'deki çocukları ve insanları kurtarabilir misiniz?



Suriye'deki çocuklar için bir şey yapmalısınız, çünkü onlar da sizin çocuklarınız gibi barışı hak ediyorlar."



Suriye'deki çocuklar için bir şeyler yapacağınıza söz verirseniz, beni yeni arkadaşınız bilin.



Suriye'deki çocuklar için yapacaklarınızı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

DÜNYANIN DİKKATİNİ HALEP'E ÇEKMİŞTİ

Suriye'de Halep'in doğusu 2012'den bu yana Suriyeli muhaliflerin kontrolündeyken, 7 yaşındaki Bana Alabed de ailesiyle birlikte orada yaşıyordu. Geçtiğimiz aralık ayında Esad ve Rusya'nın yoğun bombardımanı sonrası muhalifler Halep'in doğusundan çekilmek zorunda kaldılar.



Halep'te yoğun bombardıman nedeniyle can pazarı yaşanırken 7 yaşındaki Bana Alabed, İngilizce öğretmeni annesi Fatima Alabed'in yardımıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden attığı mesajlarla dünyaya yardım çağrısında bulunmuştu.

Bana Türkiye'ye geldikten sonra ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BULUŞMUŞTU



Halep'ten güvenli bir şekilde çıkarılan Bana Alabed Türkiye'ye getirildi. Bana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.