Suriyeli çocuklar ile göçmenler günü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi’nde, uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı gün olarak bilinen “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” kapsamında Suriyeli Çocuklara yönelik mozaik, seramik, tasarım, resim, el sanatları ve ebru olmak üzere sanat atölyeleri düzenlendi.

Göçün pozitif imajını ve Gaziantep’te göçün yönettiği düzensiz süreç yerine, göçü yöneten düzenli bir süreç oluşturma çabasını yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliğine katılan 7-18 yaş grubu arası çocuklar, öğretmenlerinin çevirisi ile atölyelerde keyifli ve sanatlı zaman geçirdiler.

Sosyal etkinlik kapsamında farklı ve özgün çalışmaların yapıldığı Çocuk Sanat Merkezi'ne Suriyeli öğrenciler kadar öğretmenleri de çok yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün boyunca düzenlenen atölyelere Suriye Eğitim Sınıfları’ndan 110 çocuk katıldı.