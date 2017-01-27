Suriyeli çocuklara sportif destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Ensar Toplum Merkezi’ndeki açılış töreninde, 5 yıldır Suriyelilerle birlikte yaşadıklarını belirterek, birçok çalışmayı beraber yaptıklarını söyledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte daha çok çocuğa ulaşmak için çalışmayı büyüttüklerini belirten Köken, “Bundan sonra da bu çalışmalarımız en üst seviyede devam edecek. Çocuklara yatırım geleceğe yatırımdır. Savaşsız güzel gelecek temenni ediyorum hepinize, hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Deniz Köken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve beraberindekiler Suriyeli çocuklara spor ayakkabısı, eşofman takımı, t-shirt gibi sportif malzemeler hediye etti.

ÇOCUKLAR İÇİN SPORTİF EĞİTİME DESTEK PROJESİ

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ensar Toplum Merkezi’nde bir salonu spor yapmak için uygun bir hale getirip, yaş gruplarına uygun malzemelerle donattı.

Projeyle merkeze eğitime gelen ve çoğunluğu Suriyeli olan çocukların hem spor yoluyla kaynaşmalarını sağlamak, hem de fiziksel olarak daha sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amaçlandı.

Proje kapsamında yaşları 6-12 arasında değişen yaklaşık 300 çocuk, merkezde onlar için özel olarak hazırlanan eğitim salonunda Cumartesi ve Pazar günleri spor yapacaklar. İlerleyen dönemlerde projeye hafta içi günleri de eklenecek ve hava koşulları uygun olan günlerde bahçede de sportif faaliyetler devam edecektir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kadrosundan seçilen ve proje için özel eğitilen uzman hocalar ve merkez bünyesindeki tercümanlar, bu projede görev alacaklar. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ayrıca bu merkeze devam eden ve spor eğitimine katılacak tüm çocuklara spor ayakkabısı, eşofman takımı, t-shirt gibi sportif malzemeleri de temin edecektir.