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SURİYELİ DİLENCİLERE ŞAFAK OPERASYONU

Suriyeli dilencilere şafak operasyonu

İstanbul'da Suriyeli dilencilerin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi.

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Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Büyüşehir Belediyesi, dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyona, polis, itfaiye, sağlık ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de destek verdi.

Dilencilik yaptığı iddia edilen Suriyeli ailelerin kaldığı adreslere sabaha karşı saat 04.30 sıralarında operasyon düzenledi. Kocasinan Polis Merkezi önünde toplanan zabıta ekipleri daha önce belirlenen adreslere polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinle birlikte adreslere hareket etti. Operasyona İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de destek verdi.

Suriyeli dilencilere şafak operasyonu
Zabıta ekipleri suriyeli ailelerin kaldığı dükkanların ve evlerin kapılarını polis eşliğinde tek tek çaldı. Uykularından uyanan Suriyeli aileler karşılarında polis ve zabıtaları görünce şaşkınlık yaşadı. Ne olduğunu anlamayan bazı Suriyeliler, zabıtalara direnerek kaldıkları yerden çıkmak istemedi.

Zabıtalar tarafından toplanan Suriyeliler, belediyeye ait araçlara bindirilerek Pendik Kızılay Dr. Kemal Demir Gençlik Kampı'na yerleştirmek üzere götürüldü.

Suriyeli dilencilere şafak operasyonu

DHA
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