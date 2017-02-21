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SURİYELİ GELİN DAMADI UYUTUP ALTINLARLA KAÇTI

Suriyeli gelin damadı uyutup altınlarla kaçtı

Çorum'da 27 yaşındaki Suriyeli gelin, damadı ve ailesini uyutarak altın ve paralarla kaçtı.

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Çorum'da Suriyeli gelin 27 yaşındaki Safa S., damadı ve ailesini ilk gece uyku ilacıyla uyutup altın ve paralarla kaçtı. Şikayet üzerine Suriyeli gelin, jandarma tarafından yakalandı.

Olay Çorum'un Ortaköy İlçesi Aşdavul Köyü'nde meydana geldi. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan 34 yaşındaki Eray Bolat, evlenmek istediğini dile getirince, bir tanıdığı olan Y.Ö., "Madem evlenmek istiyorsun, biz seni evlendirelim. Gaziantep'te bir kız var. Gel seni oraya götürelim, kızı da alıp gelelim" diyerek, ikna etti. Eray Bolat, babası Halil Bolat, ağabeyi Temel Bolat ve tanıdıkları O.K., Y.Ö ve Ş.K. ile Gaziantep'e gitti.

Damat adayı ile birlikte 6 kişi Gaziantep'te Suriyeli 27 yaşındaki Safa S.'nin ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada Eray Bolat ve Safa S. ile tanıştı. Kadının akrabaları olduğunu söyleyen kişiler 12 bin 500 TL para istedi. Damat adayı Eray Bolat ve ailesi istenilen bu parayı verdi.

Gelinin yakınları ve damadın yakınları birlikte Çorum'a geri döndü. Çorum'da da 6 bin TL'lik altın ile çeşitli kıyafetler ve eşyalar alındı. Gençlerin evlenme arifesinde aracılar 7 bin 500 TL daha para istedi. Bu para da ödendi.

Eray Bolat ve Safa S.'nin imam nikahının kıyılması sırasında Suriyeli aileden birisi "İmam nikahını biz kıyarız" diyerek sözde nikah kıyıp daha sonra gelini köyde bırakıp ayrıldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise, Eray Bolat, annesi Kamer Bolat, babası Halil Bolat, gelinleriyle birlikte bir süre oturup sohbet etti. Gelin Safa S., yaptığı kahvenin içine uyku ilacı atıp aileye servis yaptı. Kahveleri içen Bolat ailesi, uykuya daldı. Para ve altınlarla evden çıkan Suriyeli gelini fark eden köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Safa S., kendisini almaya gelen 3 kişi ile birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Uyandığında başından geçenleri jandarmaya anlatarak şikayetçi olan Eray Bolat, "Cezalarını çeksinler. Bunlar şebekeymiş, civarda pek çok kişiyi içimizdeki insanların da katılmasıyla aynı yöntemle dolandırmışlar. Alın terimizle kazancımıza göz dikiyorlar. Ben 50 bin TL'ye yakın para harcadım. Kısacası dolandırıldım. İlaçla uyutulduk. Cezalarını çeksinler" dedi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA
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