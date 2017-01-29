SURİYELİ KIZDAN ERDOĞAN'A MEKTUP

Suriyeli kızdan Erdoğan'a mektup

Kilis'te mülteci kampında kalan Suriyeli kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup yazdı.

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Suriye mülteci bir kız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duygu dolu bir mektup yazdı. Kilis Elbeyli’deki mülteci kampında kalan çocuğun mektubu, Ak Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; 13 yaşında olduğu öğrenilen kız çocuğu, Türkçe yazdığı mektubunda duygularını şu ifadelerle yansıttı:

SAVAŞ ÇOCUKLARI

Belki küçük yüreklerimiz. Belki aklımız ermiyor, belki de anlamıyoruz bu dünya düzenini. Ama dedim ya küçük bizim yüreğimiz. Büyüklerin oynadığı zalimce oyunlardan zararlı çıkan, hayatı tanıyamadan ölüme giden yani hep ebe olan küçük bedenleriz biz. Sadece huzur isteyen, sevgi isteyen verdiğiniz aşa ekmeğe razı olan Suriyeli çocuklarız biz. Biz güneşin doğmadığı karanlık, simsiyah ülke Suriye’den geldik. İğne ucu kadar gördüğümüz ışığı takip edip güneşin sıcaklığını hisseden Suriyeli savaş çocuklarıyız.

ZULME ‘DUR’ DEYİN

Dünya üzerinde tüm çocukların hakları varmış. Yaşama, eğitim sağlık, yeni öğrendim. Çocukluğumu yaşamak, sokakta arkadaşlarımla korkmadan oynamak, kavga etmek sonra barışmak, hasta olup nazlanıp nazlanıp ilaç içmek, evde odamı dağıtıp annemden laf işitmek, bunlar benim özlediğim haklarım. Her şeyin en iyisini vermek istersiniz çocuğunuza değil mi? Bu çocuğunuzun hakkı. Ben bütün haklarımdan vazgeçiyorum. Parktaki oyuncaklarım kırılmış olsun önemli değil. Bırakın, çekin ellerinizi ülkemden. Bomba seslerinin olduğu sokağıma çıkayım. Nefes alayım, bırakın... Sadece parmağım kapıya sıkıştığında, düştüğümde canım yansın istiyorum. Sadece o zaman ağlamak istiyorum. Gözyaşlarımı silip oyunuma devam etmek istiyorum. Yeter artık duyun sesimizi. Müslüman çocuklara yapılan bu zulme “Dur” deyin.

Habertürk
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