  • Bahçeli'den Sinan Oğan saldırısıyla ilgili şok yorum
  • Türkiye'nin Musul Başkonsolosluk binası kurtarıldı
  • Bankadan kredi çekenlere faiz müjdesi
  • Zihinsel engelli kıza 3 yıl boyunca tecavüz
  • Şemsiye açan PKK'lılar F-16'lara yakalandı

SURİYELİ PİLOT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Suriyeli pilot hakkında suç duyurusu

Hatay'da düşen Suriye uçağının pilotu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Barosundan avukatlar Gülden Sönmez ve Cihat Gökdemir tarafından verilen dilekçede, savaş pilotu Muhammed Sufhan'ın Suriye'de sivilleri bombaladığı, Esed'in de bombalama emrini veren kişi olduğu ifade edildi.

Dilekçe verilmesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına bir açıklama yapan avukat Gökdemir, Suriye'de devlet rejiminin uzun süredir halkını bombaladığına dikkati çekerek, milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü ve mağdur olduğunu kaydetti.

Düşen Suriye uçağının pilotu hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını ifade eden Gökdemir, "Biz hem uçağın pilotunun beyanlarından hem de Suriye'de bu mağduriyeti yaşayan insanların beyanlarından savaş uçağı pilotunun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini tespit etmiş bulunuyoruz." dedi.

Gökdemir, yaptıkları tespitin mahkemeler tarafından da yapılarak Suriyeli pilotun cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirerek, "Hem pilot hem de Suriye'de bu pilotlara bu görevleri veren Beşar Esed hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuştu.

Avukatlar Gökdemir ve Sönmez, şüpheli pilotun Hatay'da bulunmasından dolayı soruşturmanın orada süreceğini kaydetti.

AA
300
-
Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !
Mahkeme başkanını çileden çıkartan savunmaMahkeme başkanını çileden çıkartan savunma
Törene damga vurdu !Törene damga vurdu !
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı !THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı !
Vatan Caddesi'nde hareketli anlarVatan Caddesi'nde hareketli anlar
Yıldırım’ın Muş mitinginden sonra bayrak tartışmasıYıldırım’ın Muş mitinginden sonra bayrak tartışması
AK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişmeAK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişme
Dayakçı marketçi gözaltına alındıDayakçı marketçi gözaltına alındı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS