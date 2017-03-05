Suriyeli pilot nasıl bulundu ?

Hatay'a düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotunun bulunduğu Altınözü ilçesine bağlı Fatikli Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Gür, gece saatlerinde yaşananları anlattı.

Düşen savaş uçağının pilotunu arama çalışmalarına da katılan mahalle muhtarı Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde paraşütle atlayan birini gördüklerini ve emniyet görevlilerine bilgi verdiklerini belirterek, gelen ekiplere de yardımcı olduklarını söyledi.

Önce paraşütün bulunduğunu anımsatan Gür, "Aramalar paraşütün bulunduğu bölgeye kaydırıldı. Akşam saatlerinde başlayan çalışmalar gece 02.30 sularında netice verdi ve pilot bulundu. Pilot, paraşütün bulunduğu yerden itibaren yaklaşık 500 metre mesafeye kadar yürümüş. Hafif yaralanmıştı. Hemen ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

O İDDİALAR KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL

Polis, jandarma ve halkın işbirliğiyle pilotu tarla yolunun kenarında otururken bulduklarını vurgulayan Gür, sosyal medyada yer alan pilotun darbedildiğine dair iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.