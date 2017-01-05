SURİYELİLER GERİ DÖNÜYOR

Suriyeliler geri dönüyor

Birleşmiş Milletler, 2 bin 200 Suriyeli ailenin Halep'e döndüğünü duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Vekili Sajjad Malik, Halep'teki yıkım son derece büyük olmasına rağmen ateşkesin ardından Suriyelilerin kente dönmeye başladığını bildirdi.

Malik, Halep'ten telekonferans yöntemiyle bağlandığı basın toplantısında, "Şimdiye kadar 2 bin 200 Suriyeli aile, Halep'in doğusuna döndü." dedi.

Halep'teki yıkımın son derece büyük olduğuna ve kentin yeniden inşasının uzun süreceğine dikkati çeken Malik, "Hava çok soğuk ve insanlar pencereleri, kapıları olmayan evlere dönüyor." diye konuştu.

Silahların susmasıyla çocukların zarar gören binalardan dışarı çıkarak sokaklarda oynadığını, ateşkesin ardından iyimserlik ve umut gördüklerini belirten Malik, Suriye halkının defalarca hayal kırıklığına uğratıldığını ve umudun tekrar sönmemesi için barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Savaş öncesi 4 milyon kişinin yaşadığı Halep'te şu anda 1,5 milyon kişinin olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Malik, bu sayının 400 binini ülke içinde yerinden edilenlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Malik, Halep'te 5 yıldır okula gidemeyen ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan çocuklara ise BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) bir bölgede hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.

AA
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