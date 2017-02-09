SURİYELİLER İÇİN ARAPÇA ÜNİVERSİTE GELİYOR

Suriyeliler için Arapça üniversite geliyor

Türk-Katar Üniversitesi’ne ilişkin çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti öncesinde hızlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Katar Emiresi Mozah Bint Nasser al Missned’in 2014’teki Türkiye ziyaretinin ardından gündeme gelen Suriyelileri eğitmek üzere kurulması tasarlanan Türk-Katar Üniversitesi’ne ilişkin çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti öncesinde hızlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre Türkiye’ye geldiği dönemde Nizip’teki Suriyelilerin barındığı kampları ziyaretinin ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüşen Katar Emiresi Missned’in talebi üzerine konu gündeme gelmişti. Katar Emiresi’nin, Suriyeli öğrenciler için Katar hükümetinin Türkiye’de neler yapabileceği ve bir üniversite kurup kuramayacağını, yer tahsis edilip edilemeyeceğini sormasının ardından Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te uluslararası standartlarda Arapça eğitim verecek ortak bir üniversite için çalışmalar başlatılmıştı.

Katar Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile üniversitenin Gaziantep’te yerinin belirlenmesinin ardından Katar heyetinin Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekinle görüştüğü öğrenildi. Kurulacak üniversitede Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) Arap dünyasından 5 bin akademisyenin görev alması bekleniyor.

Cumhuriyet
278
Prof. Dr. Aksoy'un programına son verildiProf. Dr. Aksoy'un programına son verildi
Otobüs şoförünün ''seks'' isyanıOtobüs şoförünün ''seks'' isyanı
Erkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdiErkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdi
ÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİ
Çocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifadeÇocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifade
Salıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildiSalıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildi
Kurtardığı kobrayı öperken öldüKurtardığı kobrayı öperken öldü
Cem Yılmaz tepki gösterdi !Cem Yılmaz tepki gösterdi !
Firari iki ismin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındıFirari iki ismin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS