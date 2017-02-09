Suriyeliler için Arapça üniversite geliyor

Katar Emiresi Mozah Bint Nasser al Missned’in 2014’teki Türkiye ziyaretinin ardından gündeme gelen Suriyelileri eğitmek üzere kurulması tasarlanan Türk-Katar Üniversitesi’ne ilişkin çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti öncesinde hızlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre Türkiye’ye geldiği dönemde Nizip’teki Suriyelilerin barındığı kampları ziyaretinin ardından dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüşen Katar Emiresi Missned’in talebi üzerine konu gündeme gelmişti. Katar Emiresi’nin, Suriyeli öğrenciler için Katar hükümetinin Türkiye’de neler yapabileceği ve bir üniversite kurup kuramayacağını, yer tahsis edilip edilemeyeceğini sormasının ardından Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te uluslararası standartlarda Arapça eğitim verecek ortak bir üniversite için çalışmalar başlatılmıştı.

Katar Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile üniversitenin Gaziantep’te yerinin belirlenmesinin ardından Katar heyetinin Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekinle görüştüğü öğrenildi. Kurulacak üniversitede Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) Arap dünyasından 5 bin akademisyenin görev alması bekleniyor.