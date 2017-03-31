Suriyeliler referandumda oy mu kullanacak ?

Türkiye, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemini de içinde barındıran yeni anayasa için referanduma gidecek. Her seçim döneminde olduğu gibi şimdi de "Suriyeli mültecilere oy kullandırılacak." iddiaları gündemde.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 9 ile başlayan kişilerin Suriyeli olduğu ve sandık görevlilerince oy kullandırılmaması gerektiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. 16 Nisan halk oylamasına geri sayım sürerken yalan haber ve sosyal medya içerikleriyle vatandaşın kafası karıştırılmaya çalışılıyor.

Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 'açık kapı' politikası izleyen Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 551 bin 78 mülteci var. Dolayısıyla en çok Suriyeli mültecinin bulunduğu ülke Türkiye. Ne var ki mülteciler, zaman geçtikçe ve referandum günü yaklaştıkça iç politika 'malzemesi' haline getirildi. Son dönemde Suriyeli mültecileri 'ülkelerine geri gönderme' vaadi ayyuka çıktı. Bu algı yönetiminin ardından Suriyeli mültecilerin referandumda oy kullanacağı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan bu asılsız iddia bir anda haberlere konu oldu.



Sosyal medyada yayılan yalanda belirtilen kimlik numarası Suriyelilere sağlanan geçici koruma kimlik belgelerinde yer alan geçici koruma yabancı kimlik numarası. Şekil itibari ile de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerine benzemeyen Geçici Koruma Kimlik Belgesinde herhangi bir T.C. kimlik numarası yok. Aşağıda örneklerini gördüğünüz kimlik belgeleri ile yabancılar herhangi bir seçimde oy kullanamıyor.









Geçici Koruma Yönetmeliği'nin geçici 1. Maddesinin birinci fıkrası gereği geçici koruma kapsamına alınanan Suriyeliler, aynı yönetmeliğin “Geçici Koruma Kimlik Belgesi" başlıklı 22. maddesi gereğince de kayıt işlemleri tamamlayanlara valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenleniyor. Valilikler tarafından yabancı kimlik numarası veriliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini takip etmeleri, kurum ve kuruluşların yaptıkları yardımlardan yararlanabilmeli için gerekli olan bu kimlik belgeleri verilen Suriyeliler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılmıyor. Oy kullanma gibi vatandaşlık haklarından yararlanamıyor.