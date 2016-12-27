SURİYELİLER ŞİMDİ DE SUSUZLUKTAN KIRILIYOR

Suriyeliler şimdi de susuzluktan kırılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da 3 gündür devam eden su kesintisinin nedeni ortaya çıktı. Şehir suyuna zehir katıldığı ileri sürüldü.

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Suriye'nin başkenti Şam'da, muhalifler şehir suyunu zehirlediği için 3 gündür su kesintisi yaşanıyor. Suriye ordusu, muhaliflerin şehir suyunu zehirlediğini açıkladı.

Halep'in Esad rejiminin kontrolüne geçmesinin ardından Suriye ordusu bu kez Şam civarında, başkentin şehir suyu şebekesini kontrol altına almak için operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Şam'ın 18 kilometre kuzeybatısında yer alan ve başkentin su ihtiyacının büyük bölümü için oldukça önemli olan vadinin alınması için operasyon başlatldı.

Suriye ordusu, muhaliflerin şehir suyuna dizel yakıt karıştırarak zehirlediğini öne sürmüştü. Muhalifler bu iddiayı kabul etmese de, Esad'a bağlı birliklere baskı uygulamak için çoğu kez suyun akışını kestikleri biliniyor.

Fransız haber ajansı AFP şehir suyunun zehirlendiği gerekçesiyle Şam'a üç gün boyunca su verilemediğini bildirdi. Yetkililer, sorunu çözene kadar yedek suyu pompalayacaklarını açıkladı.

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