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SURİYELİLERE FİLM GİBİ OPERASYON

Suriyelilere film gibi operasyon

Hatay'da kontrol noktasından kaçan aracın kapısından içine atlayan polis, şoförü etksiz hale getirdi.

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Hatay'da kontrol noktasından kaçan hafif ticari aracın açılan kapısında içine atlayan polis memuru, şoförü etkisiz hale getirdi. Film gibi operasyonla gözaltına alınan Suriyelilerin yola attığı poşet içindeki Captagon haplar tek tek toplandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya çevreyolu Ekinci Kavşağı'nda şüphelendikleri 3 kişinin olduğu hafif ticari aracı durdurdu. Kontrol noktasında sürgülü kapısı açılan aracın sürücüsü, arama yapılmasından kurtulmak için tekrar harekete geçti. 1 polis memuru da ani hamleyle kaçan aracın kapısından içine atladı. Polisin durdurmaya çalıştığı Suriyeliler'den biri, araçtan atlayıp kaçtı. Polis memuru, şoförü yaklaşık 1 kilometre sonra etkisiz hale getirerek aracı durdurmayı başardı. Şoför gözaltına alınırken diğer Suriyeli de araçtan inip buğday tarlasına yöneldi ancak peşlerindeki özel hareket polislerine yakalandı. Bu arada yola attığı poşetteki uyuşturucu hap çevreye saçıldı. Polisler yoldan 1000 captagon hapı toplarken isimleri açıklanmayan 2 Suriyeli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadeleri tamamlanan Suriyelilerden 1'i sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, kaçan Suriyeli aranıyor.

Suriyelilere film gibi operasyon

DHA
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