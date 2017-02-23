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SURİYELİLERE RESMEN VATANDAŞLIK VERİLİYOR

Suriyelilere resmen vatandaşlık veriliyor

İstanbul Valisi Şahin, Suriyelilere vatandaşlık verilmesiyle ilgili sürecin başladığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara'ya gönderildiğini açıkladı.

Vali Şahin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne saldıran kişinin herhangi bir terör bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Alkollü bir şahıs. Minibüs şoförü araştırmamız devam ediyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunun 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumdan sonra değerlendirileceğini açıkladı. Kaynak, "16 Nisan'ı gölgede bırakmak istemiyoruz" dedi.

İHA
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