Suriyeliler'i Güney Kıbrıs taktiği kurtaracak

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, mülteci kamplarının dışında kayıp bir Suriyeli neslin olduğuna dikkati çekti. AB ile 'Kayıp Nesiller Projesi' üzerinde çalıştıklarını açıklayan Kaynak, “AB projede vereceği maddi yardımın okul, hastane inşaatında kullanılmasını istemiyor. Kendi STK'ları ile yaptırmak istiyorlar. Biz ise 'Biz yapalım siz denetleyin' diyoruz. Ortak bir noktada buluşup bu projeyi hayata geçireceğiz” dedi.



Suriyeliler için proje başlıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Hürriyet'e yapmış olduğu açıklamada Suriyeliler için başlatılan projeye dair ilk bilgileri paylaştı.

Türkiye'de 2 milyon 770 bin civarında Suriyeli mültecinin bulunduğunu açıklayan Kaynak, "Suriye'de her şey stabil hale gelsin ki geri dönebilsinler" dedi.

Kilis'in eski Valisi tarafından bir proje başlatıldığını ve 'Herkes Suriye'deki tapularını getirsin' ifadeleriyle çağrıda bulunduğunu dile getiren Kaynak, "Kıbrıs'ta nasıl Rum tarafı tapuları ile tazminat istiyor. Yarın barış olduğunda bu veriler olsun. Kilis valimiz ile konuştum, çalışma yapılıyor" ifadelerini kullandı.