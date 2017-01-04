Suriyelilerin topluma entegrasyonu sağlanıyor

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle “GAP Bölgesinde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması" projesi hayata geçirilmişti.

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte Suriye krizinin hem yerel işgücü hemde sosyol-ekonomik ve kültürel etkisini azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Sanayi ve hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarla Suriyeli nüfusun temel yaşam ve mesleki becerileri ile Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi, iş bulma şanslarının artırılması ve geçimlerine kısa ve uzun vadede destek olmayı hedefliyor.

-KURSLAR VE EĞİTİMLER-

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve UNDP işbirliği ile Türkçe dil eğitimi kursları, bilgisayar, aşçılık, pastacılık, cam boncuk, cilt bakımı ve kuaförlük mesleki eğitim kursları veriliyor.

Kurslar; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki GASMEK’lerde ücretsiz olarak veriliyor ve Arapça tercüme olanağı da sağlanıyor. Hizmet sektörüne yönelik olarak kumaş boyama, dokuma, ahşap şekillendirme, bilgisayar sistem bakım-onarım gibi eğitimler de verilecek. Talebe göre de yeni kurslar açılabilecek. Kurslar, 2017’nın Haziran ayına kadar devam edecek.

“Göç, Mülteci, Suriye” krizi üzerine çalışan uzman, eğitimci ve danışmanların çalışmalarına katkı sunmak, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek ve kapasite geliştirmek amacıyla kurgulanan eğitmen eğitimine 82 kişi katıldı. Bu kapsamda 82’si Türk, 2 bin 951 Suriyeliye “Temel Yaşam Becerileri” eğitimi verildi.

Suriyelilelere ayrıca bilgisayar sistem bakım ve onarım, bilgisayarda halı deseni çizimi, kutnu dokuma atölyesi, tekstil atölyesi ve kumaş boyama eğitimleri verilecek. Söz konusu kurslar için başvurular başladı.

Öte yandan yaz dönemi boyunca Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan işbirliği çerçevesinde bin 37 Suriyeliye 20 branşta eğitim verildi.

Proje kapsamında hedef; geçici koruma altındaki 3.000 Suriyeli’ye yaşam becerileri ve dil eğitimleri ve 1.200 Suriyeli’ye de hizmet sektörüne yönelik eğitimler verilmesidir.

Şu anda toplam 724 Türk, 4 bin 741 Suriyeli olmak üzere 5 bin 465 kişiden 5000’i eğitimlerini tamamlamış olup, 465’i eğitimlerine devam etmektedir.