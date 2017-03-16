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SURİYE'YE 1.000 ASKER DAHA

Suriye'ye 1.000 asker daha

ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı yapılan operasyonda kullanmak üzere ülkeye bin askeri daha yollayacak.

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ABD savunma yetkililerine göre, ABD ordusu önümüzdeki haftalarda kuzey Suriye'ye bin asker daha yollayacak. Ülkedeki Amerikan varlığını genişleten bu hamleyle Rakka operasyonunda DEAŞ'a karşı yapılacak saldırılarda daha etkili olacağı öğrenildi.
 
Savunma Sekreteri Jim Mattis ve Başkan Trump tarafından onaylanan bu kararla Suriye'deki ABD kuvvetlerinin potansiyel olarak iki katına çıkartıldı. Böylece bölgedeki farklı güçler arasında çıkabilecek olası bir çatışmada ABD'nin doğrudan müdahalede bulunmasını kolaylaştıracak.

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