Sürpriz iddia: O ülke doları kaldırıyor mu ?

Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden ABD'ye girişi yasaklamasına tepkiler devam ediyor. BusinessHT'de yer alan habere göre son olarak bu 7 ülke arasında yer alan İran'ın dolar kullanımını terk etmeyi planladığı konuşuluyor.



İran resmi televizyon PressTV'nin haberine göre İran Merkez Bankası, Tahran'ın finansal raporlarda kullanılan doları yeni bir ortak döviz cinsi ile değiştirmek istiyor ya da tüm resmi finansal ve döviz raporlarında bir para birimi sepeti kullanılacak.



Haberde Başkan Valiollah Seif'in para birimlerini yüksek istikrar derecesi ile kullanılmasını önerdiği belirtiliyor.



Uygulamanın 21 Mart 2017'den itibaren yeni mali yılda yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.