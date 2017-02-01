SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR

SÜRPRİZ İDDİA: O ÜLKE DOLARI KALDIRIYOR MU ?

Sürpriz iddia: O ülke doları kaldırıyor mu ?

İran'ın dolar kullanımını terk etmeyi planladığı öne sürülüyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeden ABD'ye girişi yasaklamasına tepkiler devam ediyor. BusinessHT'de yer alan habere göre son olarak bu 7 ülke arasında yer alan İran'ın dolar kullanımını terk etmeyi planladığı konuşuluyor.

İran resmi televizyon PressTV'nin haberine göre İran Merkez Bankası, Tahran'ın finansal raporlarda kullanılan doları yeni bir ortak döviz cinsi ile değiştirmek istiyor ya da tüm resmi finansal ve döviz raporlarında bir para birimi sepeti kullanılacak.

Haberde Başkan Valiollah Seif'in para birimlerini yüksek istikrar derecesi ile kullanılmasını önerdiği belirtiliyor.

Uygulamanın 21 Mart 2017'den itibaren yeni mali yılda yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.

217
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS