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SÜRPRİZ KARAR... SANDIĞA GİTMELERİ İÇİN YARDIM EDİLECEK

Sürpriz karar... Sandığa gitmeleri için yardım edilecek

Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan vatandaşların, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında sandığa gitmelerine yardımcı olacak.

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Mustafa Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığı 2010'dan itibaren 1 milyon kişinin evde sağlık hizmeti aldığını belirtti.

6 bin 500 personel ve bin araçla evde sağlık hizmeti verildiğini anlatan Uzun, "Sayın Bakanımızın talimatlarıyla biz bu hizmeti hafta sonları ve tatil günlerinde de vermek için çalışıyoruz. Hastalarımız çok memnun. Özellikle çeşitli hastalıkları nedeniyle evde sağlık hizmeti almak durumunda kalan vatandaşlarımıza bu hizmeti götürüyoruz. Yaşlı, kronik hastalığı olan, kanser hastası olup hastanedeki tedavisi bitip evindeki tedavisi devam etmekte olan engellilere, bütün hastalarımıza bu hizmeti götürüyoruz." diye konuştu.

"Hasta nakil araçları ile sandığa gidecekler"

Uzun, Türkiye genelinde halen 328 bin aktif hastaya hizmet verdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın talimatları üzerine 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda Türkiye genelinde 6 bin 500 arkadaşımız çalışacak. Oy vermek isteyen vatandaşlarımızın oy kullanacakları sandıklara evde sağlık hizmeti personelimiz tarafından hasta nakil araçlarıyla götürülerek oy kullanma işlemleri sağlanmış olacak. Seçim günü illerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri oy kullanma saatleri süresince açık tutulacak. Talepte bulunan hastaların evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ile oy verecekleri merkezlere götürülmesi ve oy kullanmalarının ardından geri getirilmesi ve bir sağlık personelinin hastalara refakat etmesi konusunda da yardımcı olunacak."

AA
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