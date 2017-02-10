Sürpriz zirve: BBP ile DSP liderleri biraraya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'ya ait bir savaş uçağı tarafından IŞİD'e yönelik hava harekâtı esnasında "kazaen" vurulduğu söylenen ve üç askerimizin şehit olurken 11 askerimizin yaralanma olayından sonra yapılan açıklamaların tatmin edici olmadığını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve heyetini makamında görüştü.

Destici, “Demokratik Sol Parti’nin değerli Genel Başkanı ve heyeti bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.” Dedi.

Destici, “ Öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Fırat Kalkanı Harekâtında Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah (cc) rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Şuan da hem Fırat Kalkanı Harekâtında, hem ülkemiz içerisinde hain ve kahpe terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden Güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcı olsun.” İfadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekâtının çok doğru ve yerinde bir harekât olduğunu kaydeden Destici, “PKK’nın ta kendisi olan PYD’nin ve YPG’nin Suriye’nin Kuzeyindeki varlığına esasta ve bölgede yayılmasına müsaade etmemek. Hudut güvenliğimizi tehdit eden onunla da sınırlı kalmayıp Türkiye içerisinde de çok kahpe terör eylemleri yapan DAEŞ terör örgütüne karşı yapılan doğru bir harekâttır. Bizce bu Fırat Kalkanı Harekâtın derinlemesine değil de enlemesine yayılarak PYD ve YPG’yi hedef alarak kalıcı bir hale gelmesi gerekir. Asla ve kat’a Fırat Kalkanı Harekâtı kesin nihai amacına ulaşmadan sonlanmaması gerekir. Türkiye o bölgede PYD, YPG ve DAEŞ’nin kalıcı olmasına müsaade etmemeli.” Diye konuştu.

Destici, “Müttefikimiz olarak gördüğümüz ABD bu güne kadar Türkiye Cumhuriyetinin yanında durma yerine PYD ve YPG’nin yanında durmayı tercih etmiştir. Centcom aracılığıyla PKK ve PYD’nin eğitim ve silahlanmasına yardım etmektedir. ABD’nin buna son vermesi gerekir.” Şeklinde konuştu.

Rusya’nın açıklamalarına da değinen Destici şunları söyledi: “Rusya’nın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten Rusya’ya güvenilmeyeceğini bir kere daha net bir şekilde ortaya koydu. Bu sadece Rusya için geçerli değildir. Dış politika, uluslararası politika mütekabiliyet esaslarına ve her devletin kendi siyasi çıkarlarını öne koyarak yürüttüğü bir politikadır. Rusya’nın PYD ve PKK’nın terör örgütü üyesi olmadığına dair açıklaması kabul edilebilir bir açıklama değildir. Hem de askerlerimizin hatayla ya da yanlışlıkla vurulduğu Mehmetçiklerimizin şehit edildiği açıklaması da tatminkâr açıklama değildir. Kabul edilebilir bir açıklama değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu konularda daha hassasiyetli ve kararlı olması gerekir. Gerekli tepkileri en sert bir şekilde vermelidir.”

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise “Demokratik Sol Partisi ve Büyük Birlik Partisi Türk siyasi tarihinde önemli bir duruş sergileyebilmiş, Türkiye ve Türk halkı için siyaset yapmış iki partidir. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bu zorlu sürçte Demokratik Sol Parti olarak da, Büyük Birlik Partisi’nin olaylara yaklaşımını, değerlendirmelerini ve düşüncelerini çok önemsediğimiz için bu ziyareti gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreç hem Türkiye hem de Türk halkı için kazançlı bir süreç olacaktır.” dedi.