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SURUÇ'TA DEVRİLEN TIR'DAKİ YİYECEKLER YAĞMALANDI

Suruç'ta devrilen TIR'daki yiyecekler yağmalandı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan TIR şarampole yuvarlandı. TIR'ın içinde bulunan gıda ürünleri bir grup tarafından yağmalandı.

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Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, etrafa saçılan gıda ürünleri, bir grup tarafından yağmalandı.

Kaza, öğleden sonra Aligör Mahallesi’nde meydana geldi. Gıda ürünleri taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı ancak kimlikleri belirsiz bazı kişiler, TIR’ın dorsesinden çevreye saçılan yiyecekleri toplamak için birbirleriyle yarıştı. Market ürünlerini toplamak için poşet ve at arabalarıyla gelenler, bir TIR dolusu yiyeceği kısa sürede yağmalayıp olay yerinden uzaklaştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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DHA
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