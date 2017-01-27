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SÜRÜCÜ ADAYLARI DİKKAT !

Sürücü adayları dikkat !

Ehliyet kurslarında artık hemzemin geçit dersi de verilecek.

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Her yıl can kaybına ya da yaralanmalara yol açana karayolu araçlarıyla trenlerin karıştığı demiryolu hemzemin geçit kazaları, ehliyet kurslarında ders olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Afyonkarahisar'da 21 Kasın 2015'te meydana gelen ve bir araçla trenin karıştığı kazaya ilişkin rapor hazırladı. 

Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderen bakanlık, bu tür kazalarının önüne geçebilmek için bazı önerilerde bulundu. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 81 il milli eğitim müdürlüğüne talimat verdi.

Bakanlıktan gönderilen, ilk ve orta dereceli okullardaki trafik derslerinde hemzemin geçitler konusuna daha fazla dikkat çekilmesini içeren rapor da talimatlara eklendi.

MEB, sürücü kurslarından ayrıca demiryolu hemzemin geçitlerinin kullanımı hakkında teorik eğitimleri artırılmasını ve sınavlarda zorunlu uygulama yapılmasını istedi.

Habertürk
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