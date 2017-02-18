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SURVİVOR ADASINA VEDA ETTİ

Survivor adasına veda etti

Survivor 2017 Acil durum konseyinde Eser West elendi.

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Survivor 2017'de Acun Ilıcalı, acil durum konseyini topladı. Acun Ilıcalı konseyde Eser West'in Survivor'a kesin olarak veda ettiğini açıkladı.

Survivor 2017'de olağanüstü günler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın kararıyla acil durum konseyi toplandı. Konseyde Acun Ilıcalı Survivor 2017'ye Eser West'in veda ettiğini açıkladı.

ESER VE SERHAT'IN ADI

Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyinde Survivor 2017'ye bir ismin kesin olarak veda edeceğini açıklamasının ardından akıllara Serhat ve Eser'in isimleri gelmişti. Zira Serhat'ın sakatlığı nedeniyle artık Survivor'a devam edemeyeceği konuşuluyordu. Eser ise fevri hareketleri nedeniyle bir çok kez uyarı almıştı.

Sonuç olarak Acun Ilılacı'nın topladığı acil durum konseyinde Eser West'in Survivor'a kesin olarak veda etti. Böylelikle iki isim için yürütülen tahminlerden birisi doğru çıkmış oldu.

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