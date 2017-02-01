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SURVİVOR ADASI'NDA KAVGA ÇIKTI

Survivor Adası'nda kavga çıktı

Survivor adasında Eser West ve Serhat Akın'ın kavgası ekrana damgasını vurdu.

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Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Furkan Kızılay’a laf söylenilmesi karşısında Eser West ile Serhat Akın büyük bir tartışma yaşadı. West’in “Boğaymış, boğa mısın sen?” sözlerinin ardından çılgına dönen Serhat Akın’ı Acun Ilıcalı’nın arkadaşı ve genel koordinatörü Esat Yontunç zor sakinleştirdi

Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında hiç yaşanmamış bir gerginlik yaşandı.

ESER WEST’TEN SERHAT AKIN’A TEHDİT

Ünlüler takımının yarışmacısı Furkan Kızılay,  oyunu kaybettiği için kendi kendine sinirlenirken, gönüllüler takımının yarışmacılarından Eser West  Furkan'a yakışıyor mu diye seslenince ada adeta çalkalandı.

Furkan'ın sinirli ve agresif hareketleri Gönüllüler takımının Ünlüler takımına sataşmasına neden oldu. Eser West ve Serhat Akın arasında bir karşılıklı atışma yaşanmaya başlandı.

Eser West Serhat Akın'ı"Seninle aynı adada kaldığımızda görüşeceğiz" diye tehdit edince ortalık iyice karıştı.

Serhat'ın Eser'in üzerine yürümesini gören program yöneticisi Esat Yontunç, Serhat'ı güçlükle zaptedebildi.

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