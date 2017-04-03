Survivor adasında kıyamet koptu

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Survivor 2017'nin bu akşam yayınlanacak 56'ıncı bölümünde gerginlik tavan yapıyor.

Arkadaşlarının oylarıyla elenme adayı olarak gösterilen Sabriye Şengül, bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat Akın'ın, 'kardeşim' dediği Adem Kılıççı'yı potaya koyması ve "Maskeleri düştü" sözleri nedeniyle adeta çıldırdı.

Konsey sonrası eskli milli futbolcuyla sert bir tartışma yaşayan Sabriye'nin, hakaret ettiği ve arkadaşlarının sakinleştirmeye çalışmasına karşın tekme atmaya çalıştığı görülüyor.