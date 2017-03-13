Survivor adasında Pınar tepkisiyle şoke etti

Survivor'da bu hafta elemeye kalan isimler, Şahika, Adem, Fatih ve Pınar oldu.

İlk potaya giren Pınar'ın tepkisi sert oldu:

Bu kararın adil değil adi bir karar olduğunu söyleyen Pınar şöyle konuştu; "Sürpriz oldu. Bir şekilde bunu hissettim. İlhan'a kırgın değilim. performansım keyfi değil fiziksel sakatlıklardan dolayı düştü. bu tarz bahanelere sığınmayı istemiyorum. Sema'nın yokluğunda üzerime iki kat Oyun kaybetmeyi sevmiyorum. dört arkadaşız birimiz gitmek durumunda halkın takdirine bırakıyorum. onlardan gitmemi isterse gideceğim. Bunun çok sonraları olması gerektiğine inanıyorum."