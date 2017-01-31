Survivor adasında şok ! Bir anda fenalaştı

İlhan Mansız'ın kalbinde problem yaşamasından korkan takım arkadaşları adaya doktor istedi. Ünlüler adasına gelen doktor önce İlhan Mansız'ı orada muayene etti. Takım arkadaşları İlhan Mansız'ın rahatsızlığını anlatırken sonrasında ünlü futbolcu hızlıca adadan götürüldü. İlhan Mansız'ın rahatsızlığı sırasında adadaki takım arkadaşları büyük endişe yaşadı. Furkan Kızılay İlhan Mansız'ın başında beklerken hayli korkmuş görünüyordu.

ACUN ILICALI'DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Ünlü ismin tekneye götürülmesinde takım arkadaşları yardımcı oldu. Kolunda serum olan İlhan Mansız Survivor adasından böyle ayrıldı. İlhan Mansız doktor kontrolünde sürat teknesine alındı. Mansız'ın bu sırada eskiye oranla daha rahatlamış görünmesi yüreklere su serpti. Acun Ilıcalı da İlhan Mansız'ın katılmadığı ödül oyununda Mansız'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.