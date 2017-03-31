SURVİVOR ADASINDAN UMRE'YE

Survivor adasından Umre'ye

Survivor 2017'den elenen şarkıcı Tarık Mengüç kutsal topraklara gitti

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Survivor 2017'ye ünlüler takımından katılan Tarık Mengüç, yedinci hafta yarışmadan elenmişti.

Şarkıcı Tarık Mengüç, yarışmaya veda etmesinden kısa bir süre sonra kutsal topraklara gitti.

Tarık Mengüç, Medine'de çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Mengüç paylaştığı fotoğrafına "Yoktan var eden varlığından haberdar eden yaratıp imtihan eden imtihan edip sabır veren Allah'ın tüm müminlerinin kandili mübarek olsun" notunu düştü.

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