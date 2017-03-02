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SURVİVOR BERNA KEKLİKLER'İN KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Survivor Berna Keklikler'in kardeşi bakın kim çıktı

Survivor yarışmacısı Berna Kekliker'in kardeşi, Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması'nda 2. olan Berrin Keklikler çıktı.

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Survivor yarışmacısı Berna Kekliker'in kardeşi, Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda 2. olan Berrin Keklikler.

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Survivor Yarışmacısı Berna Kekliker'in kardeşi, Miss Turkey 2013 Güzellik Yarışması’nda 2. olan Berrin Keklikler. Berrin Keklikler, 7 Nisan 1994 tarihinde Almanya'da doğdu. Güzellik Yarışmasına katılana kadar Almanya’da yaşadı sonra İstanbul'a yerleşti. 1,77 boyunda olan Berrin Keklikler, 2013 yılında yapılan “Miss Turkey” Güzellik Yarışması’nda 2.oldu.

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9 Kasım 2013 tarihinde Rusya’da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.
 
2014 yılında yapımcılığını Faruk Aksoy’un yaptığı “Çılgın Dersane Üniversitede” adlı dizide Modacı Nesrin karakterini canlandırdı. 2015'te star TV’de sunuculuğunu Murat Başoğlu’nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim’in olduğu “Benzemez Kimse Sana” yarışma programına katılmıştır.
 
Benzemez Kimse Sana'da Berrin Keklikler'in canlı sesiyle sergilediği Hadise taklidi olay olmuştu. Berrin Kekliker üç senedir ablası Berna Kekliker ile İstanbul’da yaşıyor

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