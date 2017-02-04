SURVİVOR ERDİ REZİL OLDU

Survivor Erdi rezil oldu

Survivor 2017'nin en dikkat çeken isimlerinden Erdi, Semih Öztürk'ü taklit etmek istedi ancak başarılı olamadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yaptığı çıkışlarla 'Survivor 2017’nin dikkat çeken isimlerinden Erdi Ünver, 'Survivor 2016’daki performansıyla çok konuşulan Semih Öztürk'ü taklit etmek isterken rezil oldu.

Hatırlanacağı üzere Semih, 7 takım arkadaşını teker teker oburluk, kibir, tembellik, kıskançlık gibi kelimelerle tanımlamıştı. Erdi de eski Survivor'ı taklit edercesine arkadaşlarını tek kelimeyle tanımlamak istedi.

Erdi Ünver, "Bir kemikleşme var ki ilerleyen günler de bu adanın felaketi olacak; Gökhan: Sinsi, Elif: Kibir" dedi ve ondan sonra sıraladığı isimleri tek kelimeyle tanımlayamadı.

280520161037353111678.jpg
Semih Öztürk

625
''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?
"FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü""FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü"
Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...
FETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandıFETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandı
Reina saldırısında yeni gelişme !Reina saldırısında yeni gelişme !
Ahmet Türk hakkında karar verildiAhmet Türk hakkında karar verildi
Başbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepkiBaşbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepki
32 sanığın şirketlerine kayyum atanacak32 sanığın şirketlerine kayyum atanacak
ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS