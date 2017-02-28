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SURVİVOR ERDİ SÖZÜNÜ TUTTU

Survivor Erdi sözünü tuttu

Survivor 2017'nin dikkat çeken ismi Erdi Ünver, ada konseyinden sonra Berna Keklikler'in yaptığı yorumlara yanıt verdi.

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'Survivor 2017'nin en çok konuşulan isimlerinden Erdi Ünver, kendisinin verdiği sözü tuttuğunu ve 'Göz6' evinden tanıdığı Berna Keklikler'in ismini ada koneyinde yazmadığını söyledi.

"YAZMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Gönüllüler takımı adına yarışan Erdi, "Ne olursa olsun sözümden dönmedim. Ama böyle giderse Berna'yı yazmak zorunda kalacağım galiba. Çünkü Elif'e, 'Bana 3 oy çıktı, bu Erdi'nin oyunu' diyormuş. 'Kana kırmızı suyu veren vişne suyu' der gibi bir yorum yapmış" ifadelerini kullandı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerde, 3 takım arkadaşı tarafından elenme adayı olarak Berna'nın ismi yazılmıştı.

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