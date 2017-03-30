Survivor Şahika'dan bomba itiraf

Survivor 2017'de ünlüler takımında yer alan Şahika Ercümen'den çok konuşulacak itiraf.

Survivor'da bir seyircinin 'Keşke gönüllüler takımında olsaydım dediğin oluyor mu?' sorusuna Şahika'dan çok bomba bir cevap geldi. Şahika; 'Ne yalan söyleyim 'keşke gönüllüler takımında olsaydım' dediğim zamanlar oldu. Tabi bu dışardan onları gözlemlemem. Bizim takımda çok büyük huzursuzluklar ve gerginlikler var. Bazen keşke gönüllüler takımında olsaydım diyorum.'



Ayrıca Şahika, ünlüler takımında bir liderlik savaşının da olduğunu söyledi.