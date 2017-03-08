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SURVİVOR SEMA NEDEN SÖZÜNÜ TUTMADI?

Survivor Sema neden sözünü tutmadı?

Survivor 2017'de sembol oyununu kazanan Sema Apak, takım arkadaşı Sabriye Şengül'ü ödüle götürmeme nedenini açıkladı.

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Ünlüler takımı adına mücadele eden Sema Apak, 10 gün önce bir söz verdiğini, 'sembol oyununu kazanması halinde Sabriye'yi ödüle götüreceği' kararını İlhan Mansız'la da paylaştığını söyledi. Ancak başarılı yarışmacı, söz vermesine karşın son anda kararını değiştirdi.

'Survivor dönemi resmen başladı'

Sembol oyununda 5. kez mutlu sona ulaşan Sema, yaşanan sert tartışma sonrası, "Bana 'Senin ödülüne mi kaldım, senin götüreceğin yere mi kaldım?' şeklinde hakaret etmeye başladı. Gerçekten orayı görsün istedim, o da bunu yaşasın istedim. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bunu bile kötü olarak algılayıp kullanması gerçekten beni çok şaşırttı" ifadelerini kullandı.

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