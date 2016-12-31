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SURVİVOR TANER GÖZALTINA ALINDI

Survivor Taner gözaltına alındı

Ekranlardaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, gözaltına alındı.

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Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, Survivor yarışmasında sıradışı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Taner bir simitçide genç bir kızı alıkoymaktan gözaltına alındı. Genç kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner'in kaçması üzerine bölgedeki polisler alarma geçti.

Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecilere de büyük tepki gösterdi.

Sabah
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