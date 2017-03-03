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SURVİVOR YUNUS'TAN BOMBA İTİRAF !

Survivor Yunus'tan bomba itiraf !

TV8'de yayınlanan "Survivor Panorama" programında Yunus Günçe bomba bir itirafta bulundu.

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TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına katılan Berna Öztürk ve Yunus Günçe, geçmişte sevgili olduklarını açıkladı.

"ÇOK BÜYÜK BOMBA VAR"

'Survivor 2016'da başarılı bir performans sergileyen Yunus Günçe, "Sizin arkadaşlığınız çok eskiye dayanıyor" sözlerine, "Çok büyük bomba var. Şimdi tüm Türkiye'ye çok güzel bir şey açıklayacağız. Berna Öztürk benim eski çıktığım. Haliyle ben de onun eski çıktığıyım. Çünkü o zaman çok küçüktük ve çıkılıyordu. Uzun zaman oldu, 15 yılı rahat vardır" karşılığını verdi.

"AKLI BAŞINA GELDİ, BENİ TERK ETTİ"

'Eski sevgiliden arkadaş olmaz' önermesine katılmadığını belirten Günçe, "O zaman bir müzik televizyonunda VJ'im. Bir stadyumda Metellica konseri vardı. Arkamdan 'Yunus' diye bir ses geldi. Döndüm, Berna'nın kafasında bir taç var. 'Seninle bir şey konmuşmam lazım. Ben uzaydan geldim. Bir gün burada kalacağım. Bana (dünyada en sevdiğiniz insanı bearberinde getierebilirsiniz) dediler. Ben de seni götürmek istiyorum' dedi. 'Götür beni gittiğin' yere şarkısını söyledim. Sevgili olduk. Sonra aklı başına geldi, büyüdü, beni terk etti. Eski sevgiliyle arkadaş olur. Bazı sevgililerden arkadaş olmaz, sebebi de ayrılış biçimidir. Ben bu kızla nasıl arkadaş olmayayım?" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine programın yorumcusu Hakan Hatipoğlu, "Bunlar tekrar sevgili olurlar. Yunus baya yürüyor şu an" şeklinde espiri yaptı.

Milliyet
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