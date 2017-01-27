Survivor'a gitmeden boşanmış

Milli atlet Sema Apak ve milli çekiççi Eşref Apak 11 yıl önce evlendi. İkili Türkiye'yi 2004 Atina ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda temsil etti. Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre; milli sporcu olarak hayatına devam eden ve bir erkek çocukları bulunan çiftin yuvasını ise iddiaya göre kumar yıktı. Eşine kumara düşkünlüğü nedeniyle "dürtü bozukluğu" teşhisi konulduğunu belirten Sema Apak (32), Eşref Apak'ın (34) kumarda 5 ev ve olimpiyatlardan kazandıkları ödül paralarını kaybettiğini ileri sürdü.

Eşref Apak'ın evlilikleri boyunca kumar dürtüsüne engel olamadığını belirten Sema Apak, 29 Aralık'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne çekişmeli boşanma davası açarak oğlunun velayetiyle birlikte bin lira nafaka ve 500 bin lira tazminat istedi. 5 gün sonra anlaşmaya varan çift, mahkemeye gelerek evlilik birliğinin temelden sarsıldığını, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Tazminat isteğinden vazgeçtiğini belirten Sema Apak, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Çiftin çocuklarının velayetini anneye veren mahkeme, Eşref Apak'ın aylık bin lira da oğlu için nafaka ödemesine karar verdi.

Sema Aydemir Apak, 400 metre engelli yarışlarıyla tanınıyor. Sema Aydemir Apak 2012 Londra Olimpiyatları'nda da 4x400 metre bayrakta yarıştı. Çekiççi Eşref Apak ise 2004 Atina Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı. 2005'te İspanya Akdeniz Oyunları'nda 77.88 metre çekiç atarak altın madalya kazanan Eşref Apak, yine 2005'te Cezmi Or anısına yapılan müsabakalarda ise 81.45 metre atarak Türkiye rekoru kırdı.

SEMA APAK SURVIVOR'DA



Sema Apak geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.