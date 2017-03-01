Survivor'a şiirli veda...

Survivor'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün akşam bir kişi daha Survivor macerasına veda etti. Yapılan SMS oylamasına göre Sabriye, Sadin, Fatih ve Erdi arasından en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2017'de bu hafta elenen isim Sadin oldu. Sabriye, Fatih ve Erdi ile birlikte elenme potasında olan Sadin SMS oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı olarak Survivor macerasını bu hafta sonlandırdı.

SADİN YARIŞMAYA ŞİİRLE VEDA ETTİ

Hayırlısı demek ki böyleymiş. Ben son olarak şöyle bir şiirle veda etmek istiyorum. "Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider". Nasibimiz bu kadarmış. Kalan arkadaşlara başarılar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.

ACUN'DAN ADEM'E UYARI

Acun Ilıcalı dün akşam ödül Oyunu sırasında Adem ve Furkan'ın yaşadığı tartışma esnasında Adem'in kullandığı kelimeler konusunda uyarıda bulundu. Adem, şu konuya bir açıklık getirelim, ben hakaret ettiğimi düşünmüyorum diyorsun ama ben hakaret ettiğin konusunda eminim. Uyarıcaktım ama çift uyarı gibi düşün. Bundan sonra küfür benzeri bir kelime duymayalım. Reflekslerine sahip olmalısın. Daha önce birkaç yarışmacı kendine hakim olamadı. Hiçbir yarışmacımız diğerine küfür edemez. Herkes burada bizim güvencemiz altındadır. Bundan sonra olmamasını özellikle rica ediyoruz.

HAFTANIN EN BAŞARILI İSİMLERİ KİM?

Bu hafta Survivor'da en çok yarış kazanan erkek yarışmacı Adem, ikinci isim ise Furkan. Kızlarda en çok yarış kazanan yarışmacı Elif, ikinci isim ise Tuğçe.