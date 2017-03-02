Survivor'a veda eden Sadin'den itiraflar

Sadin, Gönüllüler takımından birçok kişinin kendisini dışladığını belirtirken performansının zamanla iyi olmasına rağmen adının yazılmasına şaşırdığını söyledi.

Survivor yarışmasısı Sadin Bakır en az SMS'i alarak yarışmaya veda etti.

Pehlivan güreşçisi ve beden eğitimi öğretmeni olan Sadin Bakır, elemenin ardından ilk kez konuştu.

Sadin, Gönüllüler takımından birçok kişinin kendisini dışladığını belirtirken performansının zamanla iyi olmasına rağmen adının yazılmasına şaşırdığını söyledi. Adada kalmayı en az hak eden isimlerin Gökhan, Burçak, Elif ve Bulut olduğunu dile getiren Sadin bu yarışmacılardan daha iyi olduğunu açıkladı.

Sadin yarışmacıların hiçbirinin olduğu gibi davranmadığını, hepsinin yapmacık olduğunu ve rol yaptığını iddia etti.