SURVİVOR'DA BİR İLHAN MANSIZ İTİRAFI DAHA

Survivor'da bir İlhan Mansız itirafı daha

'Survivor'dan elenen Seda Demir, diğer yarışmacıların İlhan Mansız'la karşı kaşıya gelmekten çekindiğini iddia etti.

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'Survivor 2017' yarışmasına veda eden ilk isim olan Seda Demir, İlhan Mansız'ı ve eski futbolcuya karşı sessiz kaldığını ileri sürdüğü ünlüler takımı yarışmacılarını hedef aldı.

"KORKUYORLAR"

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan güzel oyuncu, canlı yayında flaş bir iddiada bulunarak, "Neden İlhan konuştuğu zaman kimse karşılık veremiyor? Bu, popülaritenin insanların menfaatlerinin önüne geçmesi. Korktukları için kafalarında belirlemişler. 'İlhan bize ters olursa adadan gideriz' diye düşünüyorlar. O yüzden susuyorlar" ifadelerini kullandı.

Programın yorumcularından Hakan Hatipoğlu ise Seda'nın sözlerine, "İşte bunun anlamı güç ve liderlik" karşılığını verdi.

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