  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ateş püskürdü
  • İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 9 Mart 2017
  • Düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu ! İade edilecek mi ?
  • Günlük kiralık evde dehşet !
  • Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu

SURVİVOR'DA BİR İLK !

Survivor'da bir ilk !

Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasında ilginç bir format değişikliğine gitti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Zorlu şartlarda adada yaşayan yarışmacılara Acun Ilıcalı müjdeyi verdi. İlk defa bildiğimiz ada konseyi yerine, yemek isimlerinin yazılacağı ve seyircinin oylayacağı bir konsey yapılacak.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların önümüzdeki günlerde adada "yemek konseyi" yapacağını açıkladı.

YEMEKLERİ OYLAYACAKLAR

Acun Ilıcalı, Survivor'da ufak bir format değişikliğine gitmekten çekinmedi. Survivor'da ilk defa yarışmacılar kendi konseyini düzenleyecek. "yemek konseyi" adındaki konseyde yarışmacılar kendi seçtiği yemekleri seyircilere oylatacak ve seçilen yemek ödül olacak.

"BU SENE SÜRPRİZLER SENESİ"

"Öğrendiğim bazı şeyler var, bu sene sürprizler senesi olacak" diyen Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacı ismi yerine yemek ismi yazılacağını açıklarken, yarışmacıların yüzündeki mutluluk kameralara yansıdı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, pozitif yönde gelişmelerin olacağının müjdesini vererek "İlklerin Survivor'ı" sloganına bağlı kalacaklarını anlattı.

611
-
Davutoğlu'nun kaleminden 15 TemmuzDavutoğlu'nun kaleminden 15 Temmuz
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şokİstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok
Alistair bebeğin katilinin acı sonuAlistair bebeğin katilinin acı sonu
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalogBaşbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Hatay'da düşen enkazına ulaşıldıHatay'da düşen enkazına ulaşıldı
Galeride kaybolan para 10 gündür sahibini bekliyorGaleride kaybolan para 10 gündür sahibini bekliyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS