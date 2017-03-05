Survivor'da bir ilk !

Zorlu şartlarda adada yaşayan yarışmacılara Acun Ilıcalı müjdeyi verdi. İlk defa bildiğimiz ada konseyi yerine, yemek isimlerinin yazılacağı ve seyircinin oylayacağı bir konsey yapılacak.

Acun Ilıcalı, yarışmacıların önümüzdeki günlerde adada "yemek konseyi" yapacağını açıkladı.

YEMEKLERİ OYLAYACAKLAR

Acun Ilıcalı, Survivor'da ufak bir format değişikliğine gitmekten çekinmedi. Survivor'da ilk defa yarışmacılar kendi konseyini düzenleyecek. "yemek konseyi" adındaki konseyde yarışmacılar kendi seçtiği yemekleri seyircilere oylatacak ve seçilen yemek ödül olacak.

"BU SENE SÜRPRİZLER SENESİ"

"Öğrendiğim bazı şeyler var, bu sene sürprizler senesi olacak" diyen Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacı ismi yerine yemek ismi yazılacağını açıklarken, yarışmacıların yüzündeki mutluluk kameralara yansıdı.

Öte yandan Acun Ilıcalı, pozitif yönde gelişmelerin olacağının müjdesini vererek "İlklerin Survivor'ı" sloganına bağlı kalacaklarını anlattı.