Survivor'da büyük kavga! Ünlüler birbirine girdi

Survivor 2017’nin 28 Şubat Salı gecesi yayınlanacak 30. bölümü için tanıtım fragmanı yayınlandı.



Yeni fragmanda ünlüler takımından Adem ve Furkan'ın kavga ettikeleri görülüyor.



Ünlüler adasında önce yemeklerin ayrılmasıyla başlayan gerilim tırmanarak devam ediyor.



FURKAN ADEM'İN ÜZERİNE YÜRÜYOR



Son bölümlerde oldukça agresif tavırlar sergileyen Furkan bu defa oyunların izlendiği bekleme alanında Adem'in üzerine yürüyor.



Milli boksör Adem Kılıççı, Furkan’ın kendisine saldırması karşısında ne yapacak?



İşte merak edilen bu soruların cevapları yarın akşam yayınlanacak Survivor 30. bölümde cevap bulacak.



