Survivor'da dün akşam kim elendi?

Survivor'da bu hafta elenen isim Ünlüler takımından oldu. Dört yarışmacısını birden elenme potasına yazdıran Ünlüler takımında Sedat, Tarık, Adem ve Sabriye elenme adayıydı. Ünlüler takımına bu hafta veda eden isim Tarık Mengüç oldu.

TARIK MENGÜÇ: 'BURASI ÇOK ZOR'

Belki de bu zaman kadar kalmam bile mucize. Benim yaşıtlarımda sadece Fatih kardeşim var. Diğerleri benden küçük. Oğlumun hayallerini gerçekleştirdim. Baba sen oradan ayrıldığında senin başaramayacağını ben başaracağım dedi. Survivor'a gelmek istiyor.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için binlerce teşekkür ederim. Eğer hata yaptıysam herkesten özür diliyorum. İsterdim ki arakadaşlarım gibi 20 yaşında olayım. Güç demek Tarık Mengüç demek ama bugün gücüm bitti. Burası çok zor. Yapabildiğim kadar yaptım. Herkesten özür diliyorum.

Son kez konseydee konuşan Tarık Mengüç gözyaşlarına hakim olamadı.