Survivor'da elenen isim belli oldu

Ünlüler takımından dört adayın eleme potasında yer aldığı Survivor 2017'de en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Berna Öztürk oldu.

Sabriye, Şahika, Berna ve Sedat arasından en az oyu alarak Survivor'a veda eden yarışmacı Berna Öztürk oldu.

BERNA ÖZTÜRK NELER SÖYLEDİ?

Survivor'dan elenen Berna karar sonrası şunları söyledi: "Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir ay geçirdim daha çok geçirmek isterdim ama kader kısmet herkesin ellerine sağlık."



ACUN ILICALI'DAN BERNA ÖZTÜRK YORUMU

Acun Ilıcalı Berna'nın elenmesinin ardından Berna ile ilgili yorumlarını dile getirdi. Ilıcalı, 'Ben seni yeni tanıdım burada. Gerçeken dürüstlüğün hareketlerine çok yansımış. Güzel kalbin de yüzüne yansımış. Kaliteli duruşunu en başından beri hissettirdin. Örnek olacak bir tavır içerisindeydin. Tebrik ediyorum.'