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SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da elenen isim belli oldu

Sedat, Pınar, Şahika ve Furkan'ın elenme adayı olduğu Survivor 2017'de hayallerine veda eden isim Çılgın Sedat oldu.

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Survivor 2017 hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı yine elenme potasına dört aday birden çıkarmıştı. Sedat, Pınar, Furkan ve Şahika eleme potasındaydı.

Survivor'da bu hafta en az SMS oyunu alan yarışmacı Sedat Kapurtu oldu. 

SEDAT'IN SON SÖZLERİ...

Bugün yaklaşık birkaç saat önce Pınar'la konuşurken hatta sonradan Adem'le konuşurken söyledim. Çok hissediyorum dedim. bugün ben gidiceğim dedim. Binlerce insan var Survivor'a katılmak isteyen. Bir tane pirinç tanesinin ne anlama geldiğini öğrendim. Yüze bakılıp abi denilip ama abi derken bile o saygısızlığı gördüm. Yavaş yavaş yaşlar eksiliyor. Allah kimseye kaza bela vermesin burada kalan. Benim Gönüllüler takımı ile ilgili de hiçbir sıkıntım yok. Herkese hakkımı helal ediyorum. 

Her şey çok güzeldi. Sizin söylediğiniz gibi geride mutlaka iz bırakmışızdır. Bu zamana kadar beni destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

HAFTANIN BİRİNCİLERİ KİM OLDU?

Survivor'da en çok sayıyı alan erkek yarışmacılarda birinci Gönüllüler takımından Volkan oldu. 27 puanla birinci olan Volkan'ın ardından ikinci olan isim Ünlüler takımından Serhat oldu.

Kızlarda birinci olan isim Gönüllüler takımından Tuğçe oldu. İkinci isim ise yine Gönüllüler takımından Elif.

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