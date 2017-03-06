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SURVİVOR'DA ''ERKEKLİK'' KAVGASI

Survivor'da ''erkeklik'' kavgası

Survivor 2017'de Adem Kılıççı ile Serhat Akın arasında 'erkeklik kavgası' çıktı.

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'Survivor 2017'de dün akşam ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından Adem Kılıççı ile Serhat Akın arasında, tekneye bindikten sonra 'erkeklik kavgası' çıktı.
 
Survivor 2017'nin dünkü son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı, 7. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 1-1 olan skoru bozan gönüllüler dokunulmazlık oyununun galibi oldu.
 
Adem Kılıççı, Serhat Akın'ın, Sabriye'nin oyuna çıkıp çıkmaması ile ilgili tartışmasına dahil olup Serhat ile polemiğe girdi. Sabriye'nin Serhat Akın'a 'Kardeşim' ve 'Ben senden daha delikanlıyım' sözlerinden sonra gerginlik iyice tırmandı.
 
Dokunulmazlık oyununu kaybettikten sonra adalarına dönecekleri sırada tekneye binen ünlüler takımından Adem Kılıççı ve Serhat Akın arasında bu sefer de 'Alman erkeği' tartışması çıktı. Adem Kılıççı'nın Serhat'a 'Sen ne anlarsın delikanlılıktan, Alman erkeğisin' demesi üzerine Serhat Akın 'Adada metrekaren var ya orada delikanlısın sen, biz alman erkeği değiliz kardeşim bizi Allah biliyor biz daha çok delikanlıyız öyle alman erkeği diyorsun ya sen boşsun boş' diyerek cevap verdi.
 

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