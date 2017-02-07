Survivor'da Fatih ile İlhan Mansız'ın olay kavgası

Survivor 7 Şubat 14. bölüm tanıtımında İlhan Mansız ve Fatih Hürkan kavga ediyor. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacılar fiziksel temas yaşıyor. Yarışmacıları sakinleştirmek için program ekibi ve sunucu Alp Kırşan araya girmek zorunda kalıyor. Survivor izleyicileri İlhan Mansız ve Fatih Hürkan diskalifiye olacak mı sorusunun cevabını bekliyor. 7 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde eleme yapılacakken yaşanan bu tatsız durum karşısında son karar ne olacak açıklama bekleniyor

İLHAN MANSIZ VE FATİH HÜRKAN DİSKALİFİYE OLACAK MI?

İlhan Mansız ve yarışmaya SMS oylaması sonucu katılan Fatih Hürkan 7 Şubat Salı günkü bölümde kavga ediyor. Her iki yarışmacıda birbirine bağırıp vurmaya çalışırken görüntülendi. Güçlükle sakinleştirilen ikiliden ceza alan olacak mı? Yeni bölümde belli olacak. Geçen yarışmalarda Survivor'da kavga eden veya rakibine saldıran yarışmacılar Diskalifiye edilmişti. Yine bir diskalifiye olurmu 7 Şubat son bölümde açıklanacak.